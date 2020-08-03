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Spor

Milwaukee'yi Houston'un elinden Antetokounmpo da kurtaramadı

Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayı attığı maçta Milwaukee Bucks, Houston Rockets'a 120-116 yenildi.

AA03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:13 - Güncelleme: 03 Ağustos 2020 Pazartesi 10:13
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayıyla oynadığı karşılaşmada Houston Rockets'a 120-116 mağlup oldu.

NBA'e, ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde oynanan 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Bucks, Antetokounmpo'nun 36 ve Khris Middleton'ın 27 sayıyla oynadığı maçta Rockets'a 4 sayı farkla yenildi.

Sezonun 42. galibiyetine ulaşan Rockets'ta Russell Westbrook 31 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve James Harden 24 sayı 7 ribaunt, 7 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Mücadelede 4 dakika forma giyen milli basketbolcu Ersan İlyasova ise takımı Bucks'a 2 sayılık katkıda bulundu.

SONUÇLAR:

Washington Wizards-Brooklyn Nets: 110-118

Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 124-128

San Antonio Spurs-Memphis Grizzlies: 108-106

Sacramento Kings-Orlando Magic: 116-132

Milwaukee Bucks-Houston Rockets: 116-120

Dallas Mavericks-Phoenix Suns: 115-117

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