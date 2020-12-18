İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2020 Cuma / 3 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6398
  • EURO
    9,3501
  • ALTIN
    461.639
  • BIST100
    1408.32
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Milyonlarca lira dolandırıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Topuz'a büyük şok
Spor

Milyonlarca lira dolandırıldı! Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mehmet Topuz'a büyük şok

Kayserispor ve Fenerbahçe formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topuz (38), İstanbul'da bulunan bir evinin satış işlemi nedeniyle 2 milyon 350 bin TL dolandırıldı.

DHA18 Aralık 2020 Cuma 22:43 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 22:43
ABONE OL

Futbola Kayseri’de başlayan ve Kayserispor’da gösterdiği performansla kulüp tarihinin rekor bonservis bedeli ile 2009’da Fenerbahçe’ye transfer olarak 7 yıl sarı-lacivertli formayı terlettikten sonra futbolu bırakan Mehmet Topuz dolandırıldı. 

İstanbul'daki evini satması için vekalet verdiği arkadaşı Rıdvan A. ve Rıdvan A.’nın kuzeni olan Oğuzhan A. tarafından 2 milyon 350 bin TL'sinin çalındığını ileri süren eski futbolcu, olayı polise bildirdi. Polis ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mehmet Topuz tarafından emniyete yapılan şikayet dilekçesinde, İstanbul Ataşehir'deki evin satışı için verilen vekaletin ardından satışı gerçekleştiren kişinin 2 milyon 350 bin TL’yi alarak ortadan kaybolduğu iddia edildi.

Konuyla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklama yapan Topuz, “Süreci avukatım yakından takip ediyor. Emniyet güçlerimiz de büyük bir titizlikle bu kişilerin peşindeler. En yakın zamanda bulunacaklarına inanıyorum” dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.