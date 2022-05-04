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Spor

İspanyol futbolcu Mina, cinsel istismar suçlamasından 4 yıl hapis cezası aldı

İspanya'nın güneyindeki Almeria Mahkemesi, Haziran 2017'de bir kadına cinsel istismar suçlamasından dolayı, Celta Vigo'da forma giyen futbolcu Santiago Mina'ya 4 yıl hapis cezası verdi.

AA4 Mayıs 2022 Çarşamba 12:57 - Güncelleme:
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Mahkeme, Santiago Mina ile futbolcu arkadaşı David Goldar hakkındaki cinsel taciz ve istismar suçlaması davasında kararını açıkladı.

Almeria'nın Mojacar ilçesinde 18 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olaydan dolayı, Mina'ya 4 yıl hapis, 50 bin avro tazminat ve 12 yıl boyunca mağdur kadından en az 500 metre uzak durma cezası verilirken, şu anda İbiza takımında oynayan Goldar ise beraat etti.

Mina, cinsel taciz suçlamalarından beraat etse de cinsel istismardan ceza aldı.

Suçlamaların olduğu dönemde Valencia takında forma giyen Mina, 2019'da Celta Vigo'ya döndü ve halen bu takımda forma giyiyor.

26 yaşındaki forvet oyuncusu Mina'yı dava boyunca takımda tutan ve maçlarda oynatan Celta Vigo kulübü, mahkeme kararından sonra futbolcusunu takımdan uzaklaştırma ve hakkında disiplin soruşturası açma kararı aldığını duyurdu.

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