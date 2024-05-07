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Spor

Minnesota Timberwolves deplasmanda Denver Nuggets'ı farklı yendi

Minnesota Timberwolves, NBA Batı Konferans yarı finalinde deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-80 mağlup ederek seriyi 2-0 yaptı.

AA7 Mayıs 2024 Salı 10:23 - Güncelleme:
Minnesota Timberwolves deplasmanda Denver Nuggets'ı farklı yendi
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-80 mağlup ederek seride 2-0 öne geçti.

NBA yarı finalinde 2 maç oynandı. Batı Konferansı'nda Timberwolves, Nuggets'ı 26 sayı farkla mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards ve Karl-Anthony Towns, 27'şer sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Aaron Gordon'ın 20 ve Nikola Jokic'in 16 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

KNİCKS, 1-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı yarı finalinde ise New York Knicks, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 121-117 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Knicks'te 43 sayıyla maçın en skorer oyuncusu olan Jalen Brunson, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Pacers'ta Myles Turner 23 sayıyla öne çıktı.

  • Minnesota Timberwolves
  • denver nuggets

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