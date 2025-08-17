Mir Zahit Karabağ: Doğu Türkistan ve Filistin'in sesi olmaya çalıştım

Profesyonel Boks ve Kick Boks sporcusu Mir Zahit Karabağ, 9 Ağustos'ta Profesyonel Altın Kemer Boks Şampiyonası'nda çıktığı maçta rakibini ilk rauntta nakavt edip altın kemerin sahibi oldu. Maça iyi hazırlandığını ve istediği sonucu aldığını söyleyen Karabağ, "Birinci raundda İranlı rakibimi nakavt ettim. Kemerin yeniden sahibi oldum. Kemerimi korumaya devam ediyorum" şeklinde konuştu.

"DOĞU TÜRKİSTAN VE FİLİSTİN'İN SESİ OLMAYA ÇALIŞTIM"

Galibiyetini Doğu Türkistan ve Filistin'e adayan ve ilk rauntta nakavtla kazandığı için de mutlu olduğunu söyleyen sporcu, "Bu maç benim için önemliydi. Çünkü kendimce Doğu Türkistan ve Filistin'in sesi olmaya çalıştım. Tişörtümde, 'Doğu Türkistan'a özgürlük' ve 'Filistin'e özgürlük' yazıyordu. Ben de kendimce bir şey yaptım. Bu konuda gururlu ve mutluyum. Maçımı da ilk rauntta nakavtla almak benim için ayrı bir güzellik oldu" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY İSTEDİĞİM GİBİ GİDİYOR"

Kick boks ve oyunculuğu bir arada götürdüğünü de söyleyen Karabağ, "Bundan sonraki maçı da yakında açıklayacağız. İnşallah Almanya'da bir maçım olacak. Her şey istediğim gibi ve güzel gidiyor. Oyunculuk serüvenime de devam ediyorum. Bu da benim için açılmış bir fırsattı ve onu da değerlendiriyorum. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da bu şekilde olacak" diye konuştu.

Oyunculuk kariyerinde adım adım ilerlediğini ve yeni projeler için görüşmelerinin sürdüğünü de aktaran Mir Zahit Karabağ, "Çeşitli dizilerde oynadım. En son Polis Cemil, Yalan ve Gece Mavisi dizilerinde rol aldım. Şimdilik bu şekilde devam ediyorum. Görüşmelerimiz var, inşallah hayırlı sonuçlar alacağız" diyerek sözlerini noktaladı.