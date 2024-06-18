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Spor

Mir Zahit Karabağ: İnşallah kemerle birlikte yoluma devam edeceğim

Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, uzun bir aranın ardından 25 Haziran'da yapacağı maçla ilgili, “İnşallah orada güzel bir sonuç alıp, kemerle birlikte yoluma devam edeceğim” dedi.

IHA18 Haziran 2024 Salı 12:14 - Güncelleme:
Mir Zahit Karabağ: İnşallah kemerle birlikte yoluma devam edeceğim
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Profesyonel kick boksçu Mir Zahit Karabağ, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine 25 Haziran'da düzenlenecek müsabaka ve hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Mental ve fiziki olarak kendisini iyi hissettiğini belirten Karabağ, "15 senedir dövüş sporları ile ilgileniyorum, 10 senedir de profesyonel dövüşçüyüm. Uzun bir aranın ardından 25 Haziran'da yeniden dövüşeceğim. Bu süreçte benimle rövanş isteyen rakibim vardı, onu yenmiştim. Maça 10 gün kala çekildiğini söyledi. Şimdi yeni bir rakiple yolumuza devam edeceğiz. Bu maçla birlikte aktif olarak dövüş hayatım devam edecek. Amatörde ve profesyonelde başarılarımı haneme ekleyerek, başarılı bir spor süreci geçirip, istediğim hedefe ulaşmayı planlıyorum. Bizi farklı kılan yüreğimiz var, bedenimiz de bunu destekliyor. Mental ve fiziki olarak ben hazırım. Allah'ın izniyle güzel işler başaracağım" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde maddi ve manevi destek olanların emeği olduğunu vurgulayan Karabağ, şunları söyledi:

"Bize destek olan insanların çok büyük emeği var. Bu süreçte her zaman yanımda olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Abdullah Cihan Özcan'a ve sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Maçımız 25 Haziran'da Uğur Mumcu Aydos'ta olacak. İnşallah orada güzel bir sonuç alıp, kemerle birlikte yoluma devam edeceğim."

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