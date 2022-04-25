Miralem Pjanic 2.5 ay sonra

Beşiktaş formasıyla son olarak 10 Şubat'ta ilk 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamamıştı. Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Pjanic, iyileştikten sonra da 3 maçta yedekten oyuna girdi.

Siyah-beyazlı ekipte Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın zorlu maçına taraftarları da büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.