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Spor

Miralem Pjanic 2.5 ay sonra

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Kasımpaşa karşısında 10 maç sonra ilk 11'de şans buldu.

AA25 Nisan 2022 Pazartesi 21:04 - Güncelleme:
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Beşiktaş formasıyla son olarak 10 Şubat'ta ilk 11'de forma giyen Pjanic, kırmızı kart cezası nedeniyle Adana Demirspor maçında görev alamamıştı. Sakatlığından dolayı bir Türkiye Kupası ve 5 lig maçında oynayamayan Pjanic, iyileştikten sonra da 3 maçta yedekten oyuna girdi.

Siyah-beyazlı ekipte Emre Bilgin, Georges-Kevin N'Koudou, Atiba Hutchinson, Cyle Larin, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Emirhan İlkhan ve Umut Meraş yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın zorlu maçına taraftarları da büyük ilgi gösterdi ve tribünleri büyük oranda doldurdu. Karşılaşmayı 30 bine yakın taraftar izledi.

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