Miralem Pjanic: Beşiktaş'a kazanmaya, başarmaya geldim

6 Ocak 2022 Perşembe 00:46 - Güncelleme: 6 Ocak 2022 Perşembe 00:46

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Süper Kupa'yı aldıkları maçın ardından konuştu.

Miralem Pjanic yaptığı açıklamada, "Atiba inanılmaz, takıma çok fazla katkı veriyor. Geçen senenin en iyi takımıydık ve bu kupayı kazanmayı hak etmiştik." dedi.

Beşiktaş'ta kazanmaya geldiğini söyleyen Pjanic, "Beşiktaş'a kazanmaya, başarmaya geldim. Bu maçta %100 olarak oynayamadım, bugün kendimi kötü hissettim. Sonuç olarak kazandık ve çok mutluyum." şeklinde konuştu.

Hocanın kendisini doğal posizyonunda oynattığını söyleyen yıldız orta saha, "Hocamız, beni doğal pozisyonumda oynatıyor. Son beş senede burada oynadım. Bu bölgede iyi oynuyorum, rahatım. İkinci yarıya yeni başlıyoruz. Bir kupa daha var, o kupa da hedefimiz olacak." ifadelerini kullandı.

Pjanic ayrıca, "Burayı çok seviyorum, İstanbul'a aşığım. Beşiktaş'ta kalma kararını tek başıma veremem. Sözleşmem sezon sonuna kadar ama burada olduğum süre için başkana, asbaşkana ve takıma teşekkür ederim. Zaman ne gösterecek, göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.