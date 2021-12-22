Miralem Pjanic: Sezon sonuna kadar buradayım

22 Aralık 2021 Çarşamba 18:15 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 18:20

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic, Göztepe maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kötü bir süreçten çıktıklarını belirten Miralem Pjanic, Beşiktaş'ta olmaktan zevk aldığını ve bir yere gitmeyi düşünmediğini belirtti.

İşte Miralem Pjanic'in açıklamaları:

"ZAMANLA DAHA İYİYE GİDİYORUM"

"Kendimi daha iyi hissediyorum, kötü bir sakatlıktan döndüm. Dönmem gerekenden daha hızlı davranmak istedim. Olabilecek en iyi form seviyemle dönüş yapmadım ama zamanla daha iyiye gidiyorum."

"KÖTÜ BİR SÜREÇTEN ÇIKTIK"

"Hocamızla iyi bir iletişimimiz var, iyi bir atmosfer var. Kötü bir süreçten çıktık ama öz güvenimiz iyiye gitmeye başladı."



"BİR YERE GİTMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Beşiktaş'ta tüm sezon kalma konusunda kafamda bir şüphe yok. Takım arkadaşlarım ve bu harika taraftarı bırakıp bir yere gitmeyi düşünmüyorum. Şu anda tek düşünebileceğim takımım, Beşiktaş. Burada olmaktan zevk alıyorum."

"BAŞARILI OLMAK İÇİN GELDİM"

"Buraya gelmeden önce Türk taraftarların coşkusu hakkında çok şey duymuştum. Burada olmak çok özel. Burada özel bir şey var, bunu hissediyorsunuz. Buraya başarı getirmek için geldim, başarılı olmak için geldim."

SERGEN YALÇIN KONUSU

"Sergen hocamız, çok saygı duyduğumuz biri. Bu kulübe kattıkları tartışılamaz. Futbolda böyle ayrılıklar yaşanabiliyor. Bulunduğumuz noktadan dolayı çok mutsuzuz ama iyi bir takımımız olduğuna inanıyorum. İyi çalışıyoruz. Maç maç gidiyoruz.""

"SEZON SONUNA KADAR BURADAYIM"

"Sezon sonuna kadar buradayım, bu kesin. Burada mutluyum. Herkesle aram iyi. Gelecek ne getirir bilmiyorum, şu anda bu sezonda ne olacağına odaklanmış durumdayım. Sezonun sonunda ne olacağını göreceğiz."

"6 NUMARADA KENDİMİ DAHA İYİ HİSSEDİYORUM"

"Hocamız, beni iyi tanıyor. Benim nerede en iyi performans vereceğimi o da biliyor. Bu pozisyonda oynarken organizasyon anlamında daha fazla sorumluluk aldığım bir yapı oluyor. 6 numarada kendimi daha iyi hissettiğimi söyleyebilirim."



"TRABZONSPOR, EN ORGANİZE GÖRÜNTÜ VEREN TAKIM"

"Taktiksel olarak daha az organize olduğunu söyleyebilirim Süper Lig'de. Trabzonspor, en organize görüntü veren takım. Kusursuz bir görüntü vermiyorlar belki ama organizeler, bu yüzden de liderler."

