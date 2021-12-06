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Spor

Miralem Pjanic Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında yok

Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic'te üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptandığı ve bu nedenle Bosna Hersekli futbolcunun Borussia Dortmund maçının kamp kadrosundan çıkartıldığı duyuruldu.

6 Aralık 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 12:29
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Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi

Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Pjanic'in Borussia Dortmund maçının kamp kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.

Sşyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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