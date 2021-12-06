Miralem Pjanic Borussia Dortmund - Beşiktaş maçında yok

Beşiktaş'ın yarın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund ile oynayacağı maç öncesi Miralem Pjanic'ten kötü haber geldi
Üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanan Pjanic'in Borussia Dortmund maçının kamp kadrosundan çıkartıldığı açıklandı.
Sşyah beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Miralem Pjanic'de üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları saptanmıştır. B. Dortmund maçı kamp kadrosundan çıkarılan Pjanic'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."