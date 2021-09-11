Miralem Pjanic: Çok başarılı olacağız, sabırsızlıkla bekliyorum

11 Eylül 2021 Cumartesi 22:22 - Güncelleme: 11 Eylül 2021 Cumartesi 22:22

Performansını değerlendiren Pjanic, "Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Kendimi destekleyenler sayesinde iyi hissediyorum. İstanbul'da, Türkiye'de, bu harika kulüpte, bu taraftarlarla olmak harika bir his. İlk maçımdı, bu sene çok başarılı olacağız, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund ile oynayacakları maç sorulan Bosnalı oyuncu, "Kolay bir maç olmadı, kolay hale getiren biz olduk. İyi başladık, tempoyu biz ayarladık. Çok basıp kendimizi yormadık, Şampiyonlar Ligi başka seviye. Beşiktaş'ın bu turnuvada iyi şeyler yapması için her şeye sahip. O maç aynı olmayacaktır ama bizim takımımız bu grupta iyi şeyler yapmaya çok müsait. Yolumuz uzun, böyle götürebiliriz" ifadelerini kullandı.

Taraftarlar için görüşleri sorulan yıldız isim, "Sahaya çıktığım bir yerden sonra taraftarları izlemeye başladım. Bana çok büyük sevgi gösteriyorlar, karşılığını vermek istiyorum" diye konuştu.