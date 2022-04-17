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Spor

Miralem Pjanic: Daha çok oynamayı umuyorum

Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Giresunspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

17 Nisan 2022 Pazar 23:26 - Güncelleme: 17 Nisan 2022 Pazar 23:26
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Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Miralem Pjanic, GZT Giresunspor deplasmanındaki 0-0'lık beraberliği değerlendirdi.

Pjanic, "Bugün iki puan kaybettik. Maça kötü başladık. İlk yarı istediğimiz şeyleri sahaya yansıtamadık. İkinci yarı daha iyiydik, rakibi zorladık. Son kararlarda iyi değildik belki kale önünde golü atamamamız eksikti." dedi.

"3 puan alsaydık iyi olacaktı sıralamamız için. Üzgünüz." sözlerini kullanan deneyimli futbolcu, "5 haftalık sakatlık sürecim oldu. Hazır olarak döndüm. Bu son maçta da oynamayı bekliyorum. Hocamızın istediği şekilde takıma yardımcı destek olmak adına. Önümüzdeki maçlarda 11'de başlarsam daha etkili olabileceğimi düşünüyorum. Daha çok oynamayı umuyorum." diye konuştu.

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