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Spor

Miralem Pjanic: Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic, Borussia Dortmund maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

15 Eylül 2021 Çarşamba 22:22 - Güncelleme: 15 Eylül 2021 Çarşamba 22:22
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UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş ile Alman ekibi Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Borussia Dortmund 2-1'lik skorla kazandı.

Siyah beyazlı takımda Miralem Pjanic maçın ardından şu açıklamayı yaptı;

"Zor bir maçtı tabii ki. Dortmund, son 10 yıldır burada var olan bir takım. Bu tarz bir takıma karşı oynadık. Şans bulduk, fırsat bulduk. Onlar ilk buldukları fırsatı gole çevirdiler. O golden sonra biraz düştük. Geri dönmeyi denedik ama basit bir gol yedik. Aslında basit iki gol yedik. Şampiyonlar Ligi, bu tarz durumlarda geri dönmesi zor bir platform. Grubun favorisine karşı kaybettik."

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