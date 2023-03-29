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Spor

Miralem Pjanic: Türkiye, Zaniolo'ya iyi gelecek

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Miralem Pjanic, Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'a transferini değerlendirdi.

29 Mart 2023 Çarşamba 11:43 - Güncelleme:
Miralem Pjanic: Türkiye, Zaniolo'ya iyi gelecek
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Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen, Roma ve Juventus formalarını da terleten Miralem Pjanic, Nicolo Zaniolo'ya destek verdi.

Boşnak futbolcu, La Gazzetta Dello Sport'a verdiği röportajda Zaniolo'nun kararını destekledi.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdüren Pjanic, Zaniolo için, "Zaniolo'nun Galatasaray'a giderek doğru bir tercih yaptığını düşünüyorum. Türkiye ona iyi gelecek, bunu kişisel deneyimlerime dayanarak söyleyebilirim. O hala çok genç ve muazzam bir potansiyeli var. Çok çalışırsa, İtalya Milli Takımı'na dönecektir." ifadelerini kullandı.

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