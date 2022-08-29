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Spor

Miralem Pjanic'e iki talip birden

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Miralem Pjanic'e Lyon ve Al-Nassr'ın talip olduğu iddia edildi.

29 Ağustos 2022 Pazartesi 20:55 - Güncelleme:
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Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic'in talipleri artıyor.

Mundo Deportivo'nun aktardığı habere göre Fransız ekibi Lyon ve Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al-Nassr, Miralem Pjanic ile yakından ilgileniyor.

TEKLİFLER İLETİLDİ

Transfer yaşanan gelişmelerin ardından tecrübeli futbolcunun menajeri Fali Ramadani, 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pjanic için gelen teklifleri Barcelona yönetimine iletti. Son kararı kulübün ve futbolcunun ortak bir şekilde vermesi bekleniyor.

PJANİC DEVAM ETMEK İSTİYOR

Miralem Pjanic ise kendisine gelen tekliflere rağmen Barcelona'da devam etme fikrinden oldukça memnundu ancak ne karar vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

ANTRENMANLARDA ÖN PLANA ÇIKTI

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.

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