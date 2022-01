Star.com.tr 4 Ocak 2022 Salı 12:13 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 12:25

Beşiktaş'ın Barcelona'dan kiralık olarak kattığı Miralem Pjanic, kariyerinin en parlak günlerini yaşadığı Juventus ve bu kulüpte forma giyen futbolcular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Pjanic, İtalya'nın Tuttosport gazetesine verdiği röportajda kendi tecrübesini örnek göstererek, Juventus'tan ayrılması gündemde olan Alvaro Morata, Matthijs de Ligt ve Paulo Dybala'yla ilgili konuştu.

"BARCELONA'DAN TEKLİF GELİRSE DÜŞÜNÜRSÜN AMA JUVE DE EN İYİ KULÜP"

Bosna Hersekli yıldız, Barcelona'ya transfer olacağı iddia edilen Alvaro Morata hakkında "Morata ne yapacağını bilir. Herhangi birine verebileceğim tek tavsiye; sana başka bir yerde daha fazlasını teklif etseler bile mutlu olduğun bir yerden ayrılmadan önce dikkatlice düşünmen. Tabii ki, Barcelona'dan teklif geldiğinde her zaman düşünülecek bir şey vardır. Ama Juve de en iyi kulüp." ifadelerini kullandı.

"DE LIGT MÜKEMMEL BİR SEÇİM YAPTI"

Pjanic, Barcelona'nın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bir başka isim olan Matthijs de Ligt'in transfer durumuyla ilgili olarak ise "Juventus ile daha uzun yılları sözleşmesi var. Juve de mutlu olduğunu biliyorum ve sen mutluyken orada kalsan iyi olur. Bonucci ve Chiellini'nin yanında büyümeye karar vererek mükemmel bir seçim yaptı." diye konuştu.

"BEN OLSAM DYBALA'YI TAKIMDAN TUTARDIM"

31 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi sona erecek olan Paulo Dybala'yla ilgi bir soru üzerine "İki taraf da sözleşme yenilemek isterse çözüm bulunur. Ben olsam Dybala'yı her zaman elimde tutardım. O kazanma zihniyetine sahip bir futbolcu." cevabını verdi.

"JUVENTUS'A GERİ DÖNÜŞ MÜ?"

Miralem Pjanic eski takıma geri dönme ihtimalinin olup olmadığı bir soru üzerine ise "Juventus'u, taraftarlarını, teknik direktörünü, takım arkadaşlarımı, başkanı, yöneticileri çok seviyorum. Orada harika anılarım var ve er ya da geç oğlumla bir maç izlemek için stadyuma gelmek istiyorum. Juventus'tan ayrılmak benim için zordu. Gelecekte Torino'ya dönüş mü? Eğer her şey yolunda giderse... Ama her halükarda Juventus'a her zaman en iyisini dileyeceğim." ifadelerini kullandı.

178 MAÇTA 22 GOL, 41 ASİST

2016 - 2020 yılları arasında Juventus'ta forma giyen Pjanic, İtalyan kulübünün formasını giydiği 178 maçta 22 gol attı, 41 asist yaptı.