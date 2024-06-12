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Spor

Miralem Pjanic'e teklif yağıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyen Bosnalı yıldız Miralem Pjanic'e resmen teklif yağıyor.

12 Haziran 2024 Çarşamba 10:15 - Güncelleme:
Miralem Pjanic'e teklif yağıyor
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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah takımında forma giyen Miralem Pjanic, bu ay sonunda sözleşmesinin sona erecek olması nedeniyle transferde birçok takımın gözdesi haline geldi.

Foot Mercato'nun haberine göre; Suudi Arabistan takımı Al-Raed'in yanı sıra Abu Dabi ve Dubai ekipleri de Pjanic'i kadrolarına katmak için devrede. Haberde, Fransa'dan iki takımın da Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun durumu hakkında bilgi aldığı ifade edildi.

KARAR AŞAMASINDA

Birçok takımın ilgi odağı haline gelen 34 yaşındaki oyuncunun henüz kararını vermediği ancak kısa süre içerisinde yeni takımını belirleyeceği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Miralem Pjanic, bu sezon Sharjah'da 34 maçta forma giydi ve 11 asist yaptı ancak fileleri havalandıramadı.

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