Miralem Pjanic'in en uzun sakatlık dönemi

17 Ekim 2021 Pazar 10:21 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 10:21

Antrenmanlara başlayan Miralem Pjanic, kariyeri boyunca en uzun sakatlık dönemini yaşadı.

Boşnak futbolcu, kariyerinde ilk defa bir takımda üst üste 4 karşılaşmada sakatlık nedeniyle forma giyemedi. Toplamda 21 gün sahalardan uzak kalan Pjanic, bu konuda da rekor kırdı.

Siyah-beyazlı yıldız, daha önce Juventus'ta birer maçtan toplamda 5 karşılaşmada oynamamıştı. Barcelona'da bilek ve ayak sakatlığı nedeniyle 2 kez ikişer maç kaçırdı. Roma'da ise bir kez 2 karşılaşmada oynayamadı, ayrıca 1 maçta forma giyemedi.