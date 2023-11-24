2021-2022 sezonunda kiralık olarak Barcelona'dan kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan Miralem Pjanic o döneme dair açıklamalarda bulundu.

"ASLA PİŞMAN OLMADIM"

Beşiktaş'ta geçirdiği sezonun ardından Katar ekibi Sharjah'a giden Miralem Pjanic, "Performansım düşüşe geçmişti. Barcelona için yeterli bir oyun ortaya koyamıyordum. Fakat sonrasında aldığım karardan dolayı asla pişman olmadım." ifadelerini kullandı.

Barcelona kariyerini de değerlendiren Pjanic, "Barcelona'ya imza atmak kariyerimde ileriye doğru attığım bir adımdı. Hayatta motivasyon aramak zorundasınız bu çok önemli çünkü konfor alanında olmak her zaman iyi bir şey değildir." dedi.

26 MAÇA ÇIKTI

Kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta tam 26 resmi maça çıkan Miralem Pjanic bu karşılaşmalarda 4 asistlik skor katkısı sağlamıştı.