İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2022 Cuma / 19 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    15,9267
  • EURO
    16,8436
  • ALTIN
    944.398
  • BIST100
    2372.35
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Miralem Pjanic'ten Beşiktaş'a veda: Her zaman taraftarı olarak kalacağım
Spor

Miralem Pjanic'ten Beşiktaş'a veda: Her zaman taraftarı olarak kalacağım

Beşiktaş'ın geçtiğimiz yaz kiralık olarak kadrosuna kattığı ve sezon sonu ayrılması beklenen yıldız oyuncu Miralem Pjanic, sosyal medya hesabından veda mesajı paylaştı.

20 Mayıs 2022 Cuma 22:33 - Güncelleme:
ABONE OL

Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı Miralem Pjanic, kendisine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

İşte Miralem Pjanic'in veda satırları:

"Beşiktaş...Veda vakti geldi, hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım. Ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu.

Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum

Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki. Ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik

Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem...

İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum.

Her zaman Kara Kartal"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.