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Spor

Miralem Pjanic'ten Fenerbahçe ve Dusan Vlahovic açıklaması

Juventus'un eski yıldızı Miralem Pjanic, Dusan Vlahovic için gelen Fenerbahçe sorusuna cevap verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ27 Temmuz 2025 Pazar 16:50 - Güncelleme:
Miralem Pjanic'ten Fenerbahçe ve Dusan Vlahovic açıklaması
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Juventus'un eski yıldızı Miralem Pjanic, İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'a konuştu.

Pjanic, Dusan Vlahovic ile ilgili gelen soruya cevap verdi. Bosnalı yıldız, "Vlahovic'in sözleşmesinin bitmesine 11 ay kaldı. Ona kalmasını mı, Allegri'nin takımı Milan'a mı yoksa Jose Mourinho'nun takımı Fenerbahçe'ye mi transfer olmasını tavsiye edersin?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Dusan artık genç değil ve belirli bir tecrübeye sahip. Bunlar kişisel tercihler, kesinlikle kolay durumlar değil ama futbolun bir parçası. Vlahovic, sakinliğini yeniden kazanmalı ve her zaman yaptığı gibi gol atmalı. O benim arkadaşım ve ona saygı duyuyorum. Oynamaya ihtiyacı var. Bir yıl kaybetmek asla iyi bir şey değildir. Juventus'ta durumun nasıl olduğunu biliyorum, daha iyisini bulmak zor." yanıtını verdi.

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Juventus ile sözleşmesi 2026 yazında bitecek 25 yaşındaki Vlahovic'in, geleceği belirsizliğini koruyor.

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen 25 yaşındaki Sırp yıldız, geçen sezon Juventus'ta çıktığı 44 maçta 17 gol attı ve 5 asist yaptı.

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