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Spor

Mircea Lucescu: Benfica yenilgisi bizi perişan etti

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon kötü bir gidişat sergileyen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 19:23 - Güncelleme:
Mircea Lucescu: Benfica yenilgisi bizi perişan etti
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, bu sezon ligde ve Avrupa'da kötü gitmelerinin nedenini açıkladı.

Deneyimli teknik adam, Şampiyonlar Ligi'nin play-off turunda Benfica'ya elenmenin ardından takımın psikolojik olarak bir darbe aldığını düşündüğünü söyledi ve takımdaki düşüşün nedeni olarak bu durumu gösterdi.

"FENERBAHÇE VE RENNES"

Lucescu, "Oyunculardan temiz bir sayfa açmalarını ve Avrupa Kupası maçlarını ve tüm zorlukları unutmalarını istedim. Avrupa Ligi'nde güçlü bir grubumuz var. Grupta Fenerbahçe ve Rennes birincilik için mücadele ediyor. Ama biz profesyoneliz ve önümüzdeki maça odaklanmalıyız. İyi oynamamız ve iyi bir sonuç almamız bekleniyor. Bu yüzden futbolculardan sorunlarını aşmalarını istedim." dedi.

"BENFICA'DAN KAYNAKLANIYOR"

Rumen teknik adam, sözlerine, "Seyahat ile ilgili sorunlar yaşadık. Lodz'da kalmak ve daha az seyahat etmek için burada antrenmanlara devam etmek muhtemelen daha iyiydi. Benfica'ya karşı kaybettiğimiz maçta kafa kafaya oynadık. Şu anda Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde çok yüksek bir performans sergiliyor ve herkesi yeniyor. Şampiyonlar Ligi elemesinde Benfica'yı yenebileceğimize inandık ve yenilgi bizi perişan etti. Bence bu sezonki düşüşümüz Benfica maçından kaynaklanıyor." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi maçlarında da iyi oynadıklarını belirten Lucescu, son olarak, "Umarım bütün sorunlar geride kalır. Avrupa Ligi'nde bütün maçlarda iyi görünüyorduk. Ancak rakiplerimize verdiğimiz hediyeler, kaybetmemize neden oldu. Psikolojik olarak yapılan hatalar, takımın kaybetmesine neden oldu ve maçlarda konsantrasyon eksikliğine yol açtı. Destek ve yardım beklediğiniz anda sadece eleştiri alırsanız bununla başa çıkmak zor olur. Futbolculardan benim değerlendirmelerimi dinlemelerini istedim, basının değil!" diye konuştu.

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