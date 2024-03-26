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Spor

Mircea Lucescu: Beşiktaş'a zirvenin bu kadar gerisindeyken gidemezdim

Son olarak Dinamo Kiev'i çalıştıran teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'tan teklif aldığını ve reddetme nedenini açıkladı.

26 Mart 2024 Salı 14:47 - Güncelleme:
Mircea Lucescu: Beşiktaş'a zirvenin bu kadar gerisindeyken gidemezdim
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Teknik direktör Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı neden reddettiğiyle ilgili İtalyan basınına konuştu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedim. Zirvenin bu kadar puan gerisindeyken gidemezdim." dedi.

"BU KADROYLA ŞAMPİYONLUK OLUR MU?"

Şampiyonluğun bu takımla zor olduğunu söyleyen Rumen çalıştırıcı, "Kurulan o kadroyla şampiyonluk kazanmayı nasıl düşünebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran Lucescu, son olarak Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'in teknik direktörlüğünü yaptı. 78 yaşındaki teknik adam, 3 Kasım 2023'ten beri boşta.

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