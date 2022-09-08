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Spor

Mircea Lucescu: Fenerbahçe, Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

8 Eylül 2022 Perşembe 22:44 - Güncelleme:
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri UEFA Avrupa Ligi grup maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Lucescu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum ama Avrupa seviyelerinde böyle oynamamalı. Çok fazla faul yaptılar. Oyuncularım hastanelik oldu. Kalecim sakatlandı. Anlayın beni." dedi.

Deneyimli teknik adam, basın toplantısında soru istemediğini belirterek ayrıldı.

JORGE JESUS'UN CEVABI

Jorge Jesus ise Mircea Lucescu'nun bu sözleri üzerine, "Dinamo Kiev'in ilk yarıda yapmak istedikleri şey bizi taktik faullerle durdurmaktı. 10. dakikada 8 faul yaptılar. 25. dakikada kaleci vakit geçirmeye başladı. Ukrayna'da böyle mi bilmiyorum ama oyuncuların bu tarz hareketler yapmamalı. Benim takımım sonuna kadar savaştı. Teknik ve taktik prensipleri en iyi şekilde uyguladı. Lucescu'ya çok saygı duyuyorum. Kalitesinin kanıtlamış bir isim ama ona şöyle bir tavsiyede bulunabilirim; maçın istatistiklerine bakabilir. Onların sağlık ekibi 8 kez sahaya girdi. Maçı nasıl izledi bilmiyorum ama iyi analiz etmediğini düşünüyorum. Dinamo Kiev sürekli faulle durdurmaya çalıştı özellikle ilk yarım saatte. Fikrine saygı duyuyorum ama katılmıyorum." cevabını verdi.

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