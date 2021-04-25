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Spor

Mircea Lucescu ile Dinamo Kiev şampiyon oldu! 35. kupa...

Ukrayna'da Dinamo Kiev'in başına bu sezon geçen Mircea Lucescu Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in 4 yıllık serisini bitirerek şampiyonluğa ulaştı. 75 yaşındaki Lucescu, kariyerindeki 35. kupasını kaldırdı.

25 Nisan 2021 Pazar 19:20 - Güncelleme: 25 Nisan 2021 Pazar 19:34
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Ukrayna Premier Lig'de 23. hafta mücadelesinde Dinamo Kiev, Inhulets'i konuk etti.

NSC Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Dinamo Kiev'in 5-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Kiev ekibi, bu sonucun ardından Shakhtar'ın 4 yıllık serisini sonlandırarak şampiyonluğunu ilan etti.

Kiev'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Zabarnyi, 14. dakikada Besiedin, 48. ve 71. dakikalarda Tsygankov ile 82. dakikada Popov kaydetti.

Dinamo Kiev, 58 puana ulaşarak ligin bitimine 3 hafta kalarak şampiyonluğa ulaşmış oldu. Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, kariyerindeki 35. kupayı kazandı.

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