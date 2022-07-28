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Spor

Mircea Lucescu: Kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek 3. ön eleme turuna yükselen Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılmadı. Lucescu, yayıncı kuruluşa çok kısa bir açıklamada bulundu.

DHA28 Temmuz 2022 Perşembe 00:32 - Güncelleme:
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Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından basın toplantısına katılmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Dinamo Kiev, adını 3'üncü ön eleme turuna yazdırdı. Ukrayna ekibinde teknik direktör Mircea Lucescu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yer almadı.

Tecrübeli teknik adam, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Sizlere soruyorum kaç tane faul yaptığımızı yine saydınız mı? Her şey planımız dahilindeydi, işledi ve kazandık. Ama taraftarları hesaba katamamışız böylesi tezahüratlar beklemezdim, yazık." ifadelerini kullandı.

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