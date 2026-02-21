İSTANBUL 16°C / 6°C
21 Şubat 2026 Cumartesi
  • Mircea Lucescu kararını verdi! Romanya'da görevine devam ediyor
Sağlık sorunları nedeniyle ayrılık iddiaları gündeme gelen Mircea Lucescu için Romanya Futbol Federasyonu son noktayı koydu. Deneyimli teknik adamın görevine devam edeceği açıklandı.

21 Şubat 2026 Cumartesi 14:54
Mircea Lucescu kararını verdi! Romanya'da görevine devam ediyor
Romanya Milli Takımı'nda teknik direktör Mircea Lucescu ile ilgili yaşanan süreç sona erdi.

Yaşadığı rahatsızlığın ardından hastanede tedavi gören Lucescu'nun görevinden ayrılabileceği gündeme gelmişti. Romanya Futbol Federasyonu, 80 yaşındaki teknik adamın görevinin başında olduğunu duyurdu.

MIRCEA LUCESCU'DAN AÇIKLAMA

Mircea Lucescu, göreve devam edeceğinin duyurulmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli teknik adam, "Bugünden itibaren tek önemli şey, takımın play-off maçlarına hazırlığı. Yardımcılarım ve oyuncularla her zaman iletişim halindeydim, bu süre boyunca birlikte en üst düzeyde çalıştık. Değerli futbolculardan oluşan bir takımımız var ve bu maçlarda çok iyi hazırlanacaklarına eminim. Yetenekliler ve Rumen halkını mutlu etmek istiyorlar." dedi.

Sözlerine devam eden Lucescu, "Birlikte elemeyi başarabileceğimize eminim. Şimdi, tüm Romanya futbolu için çok önemli olan bu maçlara hazırlanmamızı sağlayacak iyi bir atmosfere ihtiyacımız var." dedi.

RAKİBİMİZ ROMANYA

A Milli Takımımız, Dünya Kupası yolunda Romanya ile play-off'ta karşılaşacak.

Türkiye ile Romanya, 26 Mart'ta Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek ve mücadele saat 20:00'de başlayacak. Bu maçın galibi, Slovakya ile Kosova arasında oynanacak maçın galibiyle finalde karşılaşacak.

