Mircea Lucescu korkuttu! ''Hastanede gözetim altındayım''

A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası play-off yarı finalinde karşılaşacağı Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu, dün acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Prima Sport'un haberine göre, 80 yaşındaki teknik adam uzun süredir devam eden kalp problemi ve ileri yaş nedeniyle çok ağır bir grip geçirdi. Lucescu'nun hastanede tedavi altında olduğu ve şu anlık ciddi bir probleminin olmadığı belirtildi.

"İYİLEŞMEYİ UMUYORUM"

80 yaşındaki Rumen çalıştırıcı sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Lucescu, "Ateşim 39 dereceye kadar çıktı. Şu an hastanede doktorların gözetimi altındayım. Bir an önce iyileşmeyi umuyorum. Doktorlarım pazartesi günü taburcu edileceğimi söyledi" ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray, Beşiktaş ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nı da çalıştıran Mircea Lucescu, şu an çalıştırdığı Romanya Milli Takımı ile Mart ayında 2026 Dünya Kupası'na katılma yolunda milli takımımız ile play-off maçına çıkacak.