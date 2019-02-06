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Mircea Lucescu: Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya basınına verdiği özel röportajında 'yabancı' kuralıyla ilgili konuştu.

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A Milli Takımımızın Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Romanya basınına verdiği özel röportajında 'Yabancı kuralı' ile ilgili de konuştu.

Mircea Lucescu, Türkiye'nin en büyük probleminin yerli oyuncuların önünü kesen yabancı oyuncu serbestliği olduğunu belirtti.

''TÜRKİYE'DE EN BÜYÜK PROBLEM YABANCI KURALI...''

Lucescu, 2019'un kendisi için hareketli başladığını dile getirirken Türkiye'deki yerli oyuncu sorununun da bir kez daha altını çizip ''Son dönemde birçok seyahat gerçekleştirdim. Antalya'da kamp yapan Türk takımlarını ziyaret ettim. Tüm teknik direktörlerle konuştuk. Türkiye'deki en büyük problem, Türk oyuncuların yükselişini engelleyen sınırsız sayıda yabancı oynatılmasına izin verilmesi... Biz de milli takıma alt liglerden oyuncu seçmek zorunda kaldı. Çünkü genç Türk oyuncuları bulmamız gerekiyor'' ifadelerini kullandı.

Lille'e transfer olan Zeki Çelik'i örnek gösteren Lucescu ''Mesela Zeki Çelik, 21 yaşında... Sezon başında İstanbulspor'dan Lille'e gitti. Onu milli takıma çıkardım. Şimdi ise takımının önemli oyuncularından biri oldu. Adım adım ilerleyerek milli takımı gençleştiriyoruz'' şeklinde konuştu.

''KULÜP TAKIMINDAKİ ANTRENMANLARI ÖZLÜYORUM''

Milil takım antrenörlünün göründüğü kadar kolay olmadığını dile getiren tecrübeli isim ''Milli takım teknik direktörlüğü çok zor. Sürekli seyahat ediyorsunuz, oyuncularla, teknik adamlarla konuşmanız gerekiyor. Bu işimin bir parçası'' dedi.

'Milli takım antrenmanları zevkli mi?' şeklindeki soruyu yanıtlayan Lucescu, ''Kesinlikle hayır. Günlük rutini özlüyorum. Maçları, oyuncularla sürkeli iletişim hainde olmadı, kulüp takımlarına yaptırdığım antrenmanları özlüyorum. Milli takımda maçtan 3 gün önce buluşabiliyorsunuz'' ifadelerini kullandı.

''IANIS'İ ŞU AN BABASI HAGI İLE KIYASLAMAMALIYIZ...''

'Sizce Ianis Hagi babasının izinden gidiyor mu?' sorusuna da yanıt veren tecrübeli teknik adam ''Onu zorlamamalıyız. Bekleyip görmemiz gerekiyor. Ona baskı yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yıllar içinde olgunlaşan Hagi'yi Ianis gibi genç bir futbolcunun kariyer başlangıcı ile kıyaslamamalıyız. Ancak benim ilk izlenimim Ianis çok iyi bir oyuncu olacak'' dedi.

Hagi'nin gelecekte Romanya Milli Takımı'nın başına geçeceği söylentileriyle ilgili Lucescu ''Futbol ve eğitime büyük yatırımlar yapan Hagi'yi burada görmeyi çok isterim'' dedi.

(Sporx)

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