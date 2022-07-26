Mircea Lucescu: Turu geçmek için elimizden geleni yapacağız

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Turun ilk maçına Polonya'nın Lodz kenti ev sahipliği yapmış ve mücadele 0-0 sona ermişti.

Dinamo Kiev'in Rumen teknik direktörü Mircea Lucescu kritik karşılaşma öncesi basın toplantısında konuştu.

"BİZİ YALNIZCA KADINLAR VE ÇOCUKLAR DESTEKLEYECEK, ERKEKLER SAVAŞTA"



Çok fazla transfer yapmadıklarını belirten Lucescu, "Hatta oyuncu kaybettik. Fenerbahçe birçok oyuncu aldı. Kendi idman tesisleri mevcut. Ayrıca iyi bir seyirci desteği olacak Fenerbahçe'nin arkasında." dedi.

Kendilerini yalnızca çocuklar ve kadınların destekleyeceğini ifade eden Rumen teknik adam, "Çünkü erkekler savaşta. Ancak futbol tabii ki bu şartlara bakmıyor. Futbol, sahadaki oyunla neticeleniyor. Bizim Fenerbahçe'ye göre dezavantajlı durumumuz daha fazla. Ancak turu geçmek için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

LUCESCU'DAN JORGE JESUS'A CEVAP



Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ilk maçta Dinamo Kiev'in yaptığı faullere dikkat çekerek, "Yarın isterlerse 50 faul yapsınlar. Bunlar iyi bir sinyal. Ofansif anlamda iyi olduğumuzu gösteriyor. Yarınki maçta daha çok faul yapmaları gerekecek." ifadelerini kullanmıştı.

Lucescu, Jorge Jesus'un açıklamalarına yanıt vererek, "Fauller tabii ki olacak. Bunu abartmaya gerek yok. 8 aydır hiçbir hazırlık sürecimiz olmadı. Dikkatlice bu maça hazırlanmaya çalıştık. Adil bir oyun oynanması önemli. Hakem durumu abartabiliyor, o kadar faullük bir durum yok." dedi.

Lucescu, Jorge Jesus'un tecrübesine dikkat çekerek, "Jesus, tecrübeli ve çok iyi bir teknik direktör. Jesus'un bu maçı doğrudan kazanacağını varsayıp hafife alacağını düşünmüyorum. Geniş bir ekibi olsa da, zor maç olacağını bilecektir." sözlerini kullandı.