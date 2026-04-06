Spor

Mircea Lucescu yoğun bakımda: Durumu ağır

Mircea Lucescu'nun kalp krizi geçirdikten sonra sağlık durumunun ağırlaştığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

HABER MERKEZİ6 Nisan 2026 Pazartesi 01:22 - Güncelleme:
Mircea Lucescu, Romanya basınından birçok kaynağın duyurduğu üzere komaya girdi.

Lucescu, 3 Nisan Cuma sabahı, Bükreş'teki Üniversite Hastanesinden taburcu edilmesi planlanırken kalp krizi geçirdi. Lucescu'nun durumunun Cumartesi akşamı kötüleştiği ve eski teknik direktörün yeniden yoğun bakıma alındığı duyuruldu.

OĞLU MAÇTAN ÇIKIP BÜKREŞ'E GEÇTİ

Pazar akşamı Panathinaikos ile oynanan maçtan sonra direkt özel uçakla Bükreş'e geçen Lucescu'nun oğlu Razvan, "Ne diyebilirim ki? Zor ve karmaşık bir durum. Elimde fazla bilgi yok... Hastanedeki yetkililer size tüm bilgileri verecektir. Şu anda size bunu nasıl açıklayacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK BAKANI: "DURUMU KÖTÜLEŞTİ"

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, pazar akşamı Antena 3'e yaptığı açıklamada, Mircea Lucescu'nun sağlık durumunun maalesef kritik olduğunu duyurdu. Rogobete, "Maalesef durumu kritik. Elimde bulunan ve kamuoyuna kesin olarak açıklayabileceğim bilgi bu. Yoğun bakımda, durumu kritik, tıbbi açıdan son 24-48 saat içinde durumu kötüleşti." dedi.

ROMANYA BASINI: "LUCESCU KOMADA"

Romanya basını, Mircea Lucescu'nun komada olduğunu öne sürdü. Eski teknik direktörün durumu, cumartesi gecesinden pazar sabahına doğru sağlık durumunun bir gecede kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım ünitesine nakledilmesinin ardından çok ciddi noktaya geldi.

Üniversite Acil Hastanesindeki doktorlar, Il Luce'nin hayatını kurtarmak için çaresizce çaba sarf ettiği belirtildi.

