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Mircea Lucescu: Zenit, Fenerbahçe karşısında favori

Lucescu, eşleşme için Rus ekibini favori gördü; “Fener transfer yapmazsa turu geçemez” dedi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Rus basınına Fenerbahçe hakkında açıklamada bulundu. Sarı-lacivertli takımın Zenit eşleşmesini değerlendiren Rumen çalıştırıcı, Rus ekibini tur için favori gösterdi. "Fenerbahçe'nin transfer yapmaya ihtiyacı var" diyen Luce, Ersun Yanal'a transfer gerek. Son maçlarda Valbuena iyiydi ama yeterli değil. Fenerbahçe devre arasında kadroya takviye yapmazsa Avrupa'da başarılı olması imkansız" açıklamasında bulundu. Luce ayrıca "Fenerbahçe hiçbir zaman ligde böyle bir konumda olmamıştı. Oyuncuların üzerinde büyük bir baskı var. Bu yüzden devre arası onlara iyi gelecek. Tur için çalışacaklardır" ifadelerini kullandı.

(Fotomaç)

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