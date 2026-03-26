  • Mircea Lucescu'dan bilet isyanı! “Bu normal değil”
Spor

Mircea Lucescu'dan bilet isyanı! “Bu normal değil”

Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi takımının hazır olduğunu belirtirken sakat oyuncuların dönüşünden memnun olduğunu söyledi. Tecrübeli teknik adam, deplasman bilet sayısının azlığına tepki göstererek bunun normal olmadığını vurguladı.

HABER MERKEZİ26 Mart 2026 Perşembe 19:40 - Güncelleme:
Mircea Lucescu'dan bilet isyanı! “Bu normal değil”
Dünya Kupası yolunda A Milli Takım'ımızın rakibi olan Romanya'da Mircea Lucescu, açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, karşılaşma öncesi deplasman bilet satışlarına tepki gösterdi.

Lucescu, "Futbolda duygularla yaşıyoruz. Önemli bir duygusal temele dayanan bir takımımız var ve bugünkü Türkiye maçında da bunun temelini oluşturmasını istiyorum. Bu maça hazırlandık ve sakat oyuncularımızın geri dönmesinden memnunum. Oyuncularımın uzun süredir birlikte oynamadıkları doğru ancak hazırlık dönemi ve sonuç alma arzusu sayesinde bunu telafi edeceklerini düşünüyorum. Burcă, Dragusin ve Radu'dan bahsediyorum..." dedi.

80 yaşındaki teknik adam, "Andrei Radu konusunda artık hiçbir soru işareti yok. Kararı doğru, bu maçta yer almak istedi. Doktorla konuştum ve umarım bu maç için yüzde 100 hazır! Durumun böyle olduğuna ikna oldum. Pazar günü ona bir gece daha bekleyip en iyi kararı vermesini söyledim. Sonra Pazartesi günü beni aradı. Bu bizim için önemli, onun tecrübesi çok değerli olabilir. Bu dönemde 4 kalecimizi kaybettik, çok duygusal anlar yaşadık ama her şeyin yoluna gireceğini umuyoruz" açıklamasını yaptı.

LUCESCU'DAN BİLET TEPKİSİ

Mircea Lucescu, "Taraftarlarımız için üzülüyorum. FIFA diğer takıma daha fazla bilet ayırmalıydı; deplasman takımına %30 bilet tahsis etmeleri gerekirdi, bu işin normali budur. 2.000 taraftarla play-off maçına çıkamazsınız, bu normal değil" dedi.

