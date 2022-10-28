Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe ile oynayacakları grubun son maçıyla ilgili konuştu.

Lucescu yaptığı açıklamada, "Biz bu grupta bence daha fazlasını hak ettik. Fenerbahçe ile önemli bir maçımız var. Gruptaki en iyi takım olduğumuzu kanıtlamalıyız. Olumlu sonuçlar elde edemesek de iyi maçlar çıkardık." dedi.

AEK'nın gösterdiği performansı tebrik eden Lucescu, "Grupta 3. olmayı garantileyen AEK Larnaca takımını tebrik ediyorum. Umarım ilerlemeye devam ederler ve Avrupa kulüplerini şaşırtmayı sürdürürler." ifadelerini kullandı.

Deneyimli çalıştırıcı ayrıca, "Bazı sebeplerden dolayı sürekli idman yapamıyoruz. Buna rağmen oyuncularımın fiziksel durumu gayet iyiydi. Gruptan çıkamadığımız için üzgünüm. Bunu hak ettiğimizi düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son haftasında Dinamo Kiev ile 3 Kasım 2022'de karşılaşacak.