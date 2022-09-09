Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe maçının ardından Rumen basınında GSP'e konuştu. Fenerbahçe maçının boğa güreşi gibi olduğunu belirten Mircea Lucescu, "Taraftarlar, ellerinde ne varsa bize attılar." ifadelerini kullandı.

"HAKEM FENERBAHÇE TARAFTARLARININ BASKISINA BOYUN EĞDİ"

"Fenerbahçe maçı boğa güreşi gibiydi. İlk dakikalarda Fenerbahçeli futbolcular kendilerini yere atıyorlardı. Sonrasında da agresif olmaya başladılar ve sonuna kadar da böyle devam ettiler. İnanılmaz bir agresiflik vardı. Jesus bunun böyle olduğunu red mi ediyor? Peki ya tribünlerde olanlar? Taraftarlar, ellerinde ne varsa bize attılar. Hakem korkunç derecede hoşgörülüydü. Fenerbahçe'nin sert oynamasına izin verdi. Fenerbahçe tribünlerinin baskısına boyun eğdi. Taraftarlar ellerindeki her şeyi fırlatıp bize hakaret ediyordu. Fenerbahçeli oyuncuların üzerinde baskı vardı. Çünkü çok transfer vardı. Şampiyonlar Ligi'nde onları elediğimiz için taraftarlar rövanş olarak, intikam olarak görüyordu. Futbolcular da sertliğe teşvik edildi ve aynı şekilde yanıt verdiler."

"İLK DAKİKADAN İTİBAREN KENDİLERİNİ YERE ATIYORLARDI"

"İlk dakikadan itibaren Fenerbahçeli oyuncular kendilerini yere atıyordu. Sonra agresifleştiler. Sonuna kadar böyle devam ettiler. Aşırı sertlik vardı gerçekten. Bu kabul edilemez.

"UÇAĞIMIZ 3 SAAT RÖTAR YAPTI"

Uçağımız 3 saat rötar yaptı. Önce Ukrayna sınırına yakın olan Rzeszow'a uçacağız. Sonra otobüsle Lviv'e, oradan Kiev'e gideceğiz. Gece varırız artık. Pazar günü de lig maçımız var.