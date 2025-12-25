Mircea Lucescu'dan Pele itirafı: Forması hala bende

Romanya Milli Takımını çalıştıran Mircea Lucescu, futbol tarihine geçen özel bir hatırasını paylaştı. Rumen teknik adam, efsane futbolcu Pele'nin formasını hâlâ sakladığını itiraf etti.

Bu unutulmaz anı, 1970 Dünya Kupası'nda Brezilya ile Romanya arasında oynanan ve Pele'nin iki gol attığı 3-2'lik karşılaşmanın ardından yaşandı. O dönem Romanya forması giyen Lucescu, maç sonrası Pele'nin formasını aldığını söyledi.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Lucescu, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Hala bende duruyor. Sahadan gelen toprakla kaplı ve hiç yıkamadım. Şimdi bir çerçevenin içinde, bir müzede sergileniyor."