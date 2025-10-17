İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2025 Cuma / 25 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9535
  • EURO
    49,0725
  • ALTIN
    5813.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ açıklaması! ''Burada bir şansı var''
Spor

Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ açıklaması! ''Burada bir şansı var''

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki Ümit Akdağ ile görüştüğünü açıkladı. Tecrübeli teknik adam, genç futbolcuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiğini ancak Akdağ'ın Türkiye'den çağrı beklediğini söyledi.

Haber Merkezi17 Ekim 2025 Cuma 13:41 - Güncelleme:
Mircea Lucescu'dan Ümit Akdağ açıklaması! ''Burada bir şansı var''
ABONE OL

Bükreş'te doğan ve Romanya'nın U21 Takımı'nda forma giyen Ümit Akdağ, en üst seviyede milli takım tercihini henüz yapmadı. Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, 22 yaşındaki futbolcu ile temasa geçtiğini açıkladı.

LUCESCU'DAN AÇIKLAMA

Lucescu, "Ümit Akdağ ile konuştum. Milli takıma gelmesi için ikna etmeye çalıştım ama ikna edemedim. Düşünmesini istedim. Hala Türkiye'den davet almayı umuyor. Türk Milli Takımı'nda forma giymesinin zor olacağını söyledim." dedi.

"BURADA ŞANSI VAR"

Ümit Akdağ'ın Türkiye'de forma şansı bulmasının zor olacağını söyleyen Lucescu, "Çünkü orada benimle birlikte ilk kez forma giyen ve çıkış yapan oyuncular var. Bunlarda biri, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'ya iki gol atan Merih Demiral. Diğeri ise Çağlar Söyüncü. Ümit Akdağ'a milli takıma ulaşmasının zor olacağını ve burada, en azından Draguşin geri dönene kadar bir şansı olduğunu söyledim." diye konuştu.

Rumen teknik adam, "Ümit Akdağ düşündüğünü ve ailesiyle konuştuğunu söyledi. O burada doğdu ama ailesi Türk olduğu için Türkiye'ye döndü. Elbette bir noktada köklerinin olduğu yere dönmek istiyor. Türkiye için oynamak istiyor." sözlerini sarf etti.

22 yaşındaki Ümit Akdağ, bu sezon Alanyaspor'da 7 maçta görev aldı.

ÖNERİLEN VİDEO

SOLOTÜRK Kayseri semalarında nefes kesti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.