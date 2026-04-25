  • Mirel Radoi: Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor
Spor

Mirel Radoi: Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Süper Lig'de Eyüpspor'a 3-0 mağlup oldukları maçın ardından, 'Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı.' dedi.

AA25 Nisan 2026 Cumartesi 17:37 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor'a 3-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, hatalardan dersler çıkarmaları gerektiğini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, sonucun bekledikleri gibi olmadığını belirtti.

Pozisyonları değerlendiremediklerini aktaran Radoi, şunları kaydetti:

"Sonuç beklediğimiz gibi olmadı. Buraya 3 puan almaya gelmiştik ancak başaramadık. Maça bakınca 4 tane net pozisyona girdiğimizi söyleyebilirim. Bu pozisyonları değerlendirebilsek farklı olabilirdi. Yediğimiz gollere bakınca hatalarımızı bir an önce düzeltmemiz gerekiyor. Hatalarımızdan dersler çıkarmamız gerekiyor. Bizim için zor ve üzücü bir maçtı."

11 yıl kaçtı, 9 kez estetik oldu! Katil işçi yakayı serviste ele verdi

