Mirin’e Fransız Amiens talip

Amiens Kulübü’nün Mirin için Siyah-Beyazlıların kapısını çaldığı ve 1 milyon 200 bin euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin teklifi Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya ilettiği, onun da stopere istediği takviyelerin yapılması durumunda transfer izni verdiği ifade edildi.