Mirin’e Fransız Amiens talip
BEŞİKTAŞ, stoper takviyesi için çalışmalarını sürdürürken kadroda bu mevkide görev yapan isimlerden Nicolas Isimat-Mirin’e Fransa’dan teklif geldiği öğrenildi.
Amiens Kulübü’nün Mirin için Siyah-Beyazlıların kapısını çaldığı ve 1 milyon 200 bin euroluk bir teklif sunduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetiminin teklifi Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya ilettiği, onun da stopere istediği takviyelerin yapılması durumunda transfer izni verdiği ifade edildi.
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