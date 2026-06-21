Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Slovakya'da katıldığı podcast yayınında sarı-lacivertli kulüp ve Türkiye günleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Stoch, Fenerbahçe'yi "zirve" olarak nitelendirirken, Puskas Ödülü'nü kazanmasında sarı-lacivertli taraftarların büyük rol oynadığını söyledi.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Miroslav Stoch, Slovakya'da yayınlanan "Hadol pod Zoborom" adlı podcast programına konuk oldu. Kariyerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Slovak futbolcu, Fenerbahçe ve Türkiye günlerine ayrı bir parantez açtı.

Kariyeri hakkında "Daha büyük kulüplerde oynayabilirdi" şeklindeki yorumlara değinen Stoch, Chelsea'de forma giydiğini hatırlatarak Fenerbahçe için dikkat çeken ifadeler kullandı.

"BENİM İÇİN ZİRVE FENERBAHÇE"

Stoch, "Chelsea'de oynadım. Benim için zirve Fenerbahçe. Slovakya'da insanlar bunu çok bilmiyor çünkü Türk ligi çok fazla medyada yer almıyor." dedi.

Eski futbolcu, kariyerinden memnun olduğunu belirterek, bazı şeyleri farklı yapabileceğini ancak genel olarak gurur duyduğu bir futbol hayatı geçirdiğini ifade etti.

"TÜRKİYE'DE HALA SEVİLİYORUM"

Türkiye'de gördüğü ilgiden de bahseden Miroslav Stoch, Fenerbahçe'den ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen Türk futbolseverlerin kendisini unutmadığını söyledi.

Slovak futbolcu, "Fenerbahçe'den 2017'de ayrıldım. Şimdi Türkiye'ye tatile ya da gezmeye gittiğimde daha havalimanında insanlar beni tanıyor. Bunu gerçekten çok değerli buluyorum. Bunun herkese nasip olmayacağını biliyorum." ifadelerini kullandı.

Stoch, Türk taraftarların sevgisini kazanmanın kolay olmadığını da vurguladı. Eski futbolcu, bazı takım arkadaşlarının taraftar tepkisi nedeniyle büyük zorluklar yaşadığını belirterek, Türkiye'de hâlâ sevgi görmesinin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını dile getirdi.

"FUTBOL DENEYİMİ YAŞAMAK İSTEYEN TÜRKİYE'DE DERBİYE GİTSİN"

Türkiye'deki futbol atmosferini de öven Stoch, futbolseverlere derbi tavsiyesinde bulundu. Slovak futbolcu, gerçek bir futbol atmosferi yaşamak isteyenlerin Türkiye'de bir derbiye gitmesi gerektiğini söyledi.

Stoch, "Birine futbol deneyimi yaşamak istiyorsa kesinlikle Türkiye'de bir derbiye gitmesini söylerim. Maçlar belki göze çok hoş gelmeyebilir çünkü sürekli mücadele vardır, her dakika bir olay olur. Ama atmosfer bambaşka." dedi.

İngiltere'deki atmosferi ise beklentilerinin altında bulduğunu belirten Stoch, İngiliz futbolunda tribünlerin yalnızca belirli anlarda yükseldiğini, Türkiye'de ise atmosferin çok daha yoğun yaşandığını ifade etti.

PUSKAS ÖDÜLÜ'NDE FENERBAHÇE TARAFTARI DETAYI

Miroslav Stoch, 2012 yılında kazandığı FIFA Puskas Ödülü hakkında da konuştu. O dönem ödül için Radamel Falcao ve Neymar ile birlikte son üçe kalan Stoch, sonuçların açıklanmasına kadar kazananı bilmediklerini söyledi.

Slovak futbolcu, ödülü kazanmasında Fenerbahçe taraftarının belirleyici olduğunu belirterek, "O dönem Fenerbahçe'de oynamasaydım kesinlikle kazanamazdım. Bence Falcao'nun golü daha güzeldi." ifadelerini kullandı.

Eski Fenerbahçeli futbolcu, oylama sonuçları açıklandıktan sonra oyların yüzde 82'sini aldığını öğrendiğini de söyledi. Stoch, bu sonucun Fenerbahçe'nin büyük taraftar gücüyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Stoch ayrıca, Fenerbahçe taraftar kitlesinin büyüklüğüne dikkat çekerek, "Bu tamamen taraftar kitlesiyle ilgili. Avrupa'da belki 50 milyon Fenerbahçe taraftarı vardır." değerlendirmesinde bulundu.

SOW'UN GALATASARAY'A ATTIĞI GOLÜ HATIRLATTI

Puskas Ödülü sürecinde Fenerbahçe'den eski takım arkadaşı Moussa Sow'a da değinen Stoch, Sow'un Galatasaray derbisinde attığı röveşata golünü hatırlattı.

Stoch, Sow'un o golünün de çok özel olduğunu belirterek, "Moussa Sow'un Galatasaray'a attığı röveşata da daha güzel gollerden biriydi. O son üçe kalsaydı ödülü o kazanırdı." yorumunu yaptı.