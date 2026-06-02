2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
  Mirra Andreeva ve Marta Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde
Mirra Andreeva ve Marta Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde

Fransa Açık'ta Rus raket Mirra Andreeva ile Ukraynalı yıldız Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

Mirra Andreeva ve Marta Kostyuk, Fransa Açık'ta yarı finalde
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) Rus Mirra Andreeva ve Ukraynalı Marta Kostyuk yarı finale yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen turnuvanın 10. gününde tek kadınlar çeyrek final maçları oynandı.

Turnuvanın 8 numaralı seribaşı Andreeva, Rumen Sorana Cirstea'yı (18) 56 dakika süren maçta 6-0 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yendi. Andreeva, 2024'ün ardından Fransa Açık'ta ikinci kez yarı finale kalma başarısı gösterdi.

Ukraynalı tenisçilerin karşılaştığı mücadelede ise Marta Kostyuk (15), Elina Svitolina'yı (7) bir saat 49 dakika sonunda 2-1 (6-3, 2-6, 6-2) mağlup etti ve yarı finalde Andreeva'nın rakibi oldu.

