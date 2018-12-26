Mirsad Türkcan: Adem için en önemli şey, taraftarların birleşmesi ve Beşiktaş’ın daha iyi olmasıdır

TORİNO’DAN sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic hakkında İtalyan basınında çok ilginç iddialar ortaya atıldı. Corriere dello Sport, Sırp yıldızın ara transferde eski kulübü Torino’ya döneceğini öne sürdü. Gazetenin haberinde Torino’nun, Edera ve Parigini’den verim alamadığını, Beşiktaş’ın geri göndermek istediği Adem Ljajic’in dönüşüne sıcak baktığını duyurdu. Bu iddialar karşısında Adem’in menajeri Menajer Mirsad Türkcan haber1903.com’a konuştu:

KALMAK İSTİYOR

İtalya’da çıkan haberler doğru değil. Adem için en önemli şey, taraftarların birleşmesi ve Beşiktaş’ın daha iyi olmasıdır. Her oyuncu geldiği ilk yıllarda adaptasyon sorunu yaşayabilir. Adem de bu dönemden geçti. Adem Ljajic uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor. İnşallah da öyle olur.