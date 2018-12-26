Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mirsad Türkcan: Adem için en önemli şey, taraftarların birleşmesi ve Beşiktaş’ın daha iyi olmasıdır

İtalyanlar Sırp yıldızın Torino’ya döneceğini iddia ederken menajeri Mirsad Türkcan, “Adem için önemli olan Beşiktaş’ın başarısı. Uzun yıllar burada kalmak istiyor” dedi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TORİNO’DAN sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralanan Adem Ljajic hakkında İtalyan basınında çok ilginç iddialar ortaya atıldı. Corriere dello Sport, Sırp yıldızın ara transferde eski kulübü Torino’ya döneceğini öne sürdü. Gazetenin haberinde Torino’nun, Edera ve Parigini’den verim alamadığını, Beşiktaş’ın geri göndermek istediği Adem Ljajic’in dönüşüne sıcak baktığını duyurdu. Bu iddialar karşısında Adem’in menajeri Menajer Mirsad Türkcan haber1903.com’a konuştu: 

KALMAK İSTİYOR

İtalya’da çıkan haberler doğru değil. Adem için en önemli şey, taraftarların birleşmesi ve Beşiktaş’ın daha iyi olmasıdır. Her oyuncu geldiği ilk yıllarda adaptasyon sorunu yaşayabilir. Adem de bu dönemden geçti. Adem Ljajic uzun yıllar Beşiktaş formasını giymek istiyor. İnşallah da öyle olur. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Oyuncağını almak için pencereye uzandı, sonrası facia

Oyuncağını almak için pencereye uzandı, sonrası facia

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Süper Lig'de ilk yarının 20 hayal kırıklığı

Unutulmaz devre arası transferleri

Unutulmaz devre arası transferleri

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

Bu sezonun 20 hayal kırıklığı transferi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA