Emilia Romagna'da 21 turluk ilk yarışın başlamasının ardından yarışa pole pozisyonundan başlayan Toprak Razgatlıoğlu, yerini korumayı başardı.

İlk tur sona ermeden Toprak dışarı taştı ve liderliğini kaybederek yarışa 3. sırada döndü. Nicolo Bulega liderliğe yükselirken, Axel Bassani de ikinciliği aldı.

Tam bu esnada Dominique Aegerter ve Bahattin Sofuoğlu 8. virajda kaza yaparak yarışa veda ettiler.

Birkaç dakikanın ardından ikinci sırada ilerleyen Bassani de kaza yaptı. Böylece Toprak ikinci sıraya yükselmiş oldu.

Andrea Iannone de kaza yapan bir diğer isim oldu.

17 tur kala Toprak, Bulega'yı geçerek yeniden liderliği aldı. Michael van der Mark ve Remy Gardner da kaza yaptı.

Danilo Petrucci, Toprak ve Bulega ikilisinin ardında üçüncü olurken; Alex Lowes dördüncü ve Andrea Locatelli beşinci oldu.