Mısır, geriye düştüğü maçı 3 golle kazandı

2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında Mısır, Yeni Zelanda ile karşılaştı. Mısır, Yeni Zelanda'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 yendi.
Yeni Zelanda, Finn Surman'ın 15. dakikada attığı golle Mısır karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Mısır'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Muhammed Salah ve 82. dakikada Trezeguet attı.
Bu sonucun ardından Mısır, grupta 4 puana yükseldi. Yeni Zelanda, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.
Mısır, gruptaki son maçında İran ile karşılaşacak. Yeni Zelanda, Belçika'ya karşı puan mücadelesi verecek.