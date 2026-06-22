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Spor

Mısır, geriye düştüğü maçı 3 golle kazandı

2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında Mısır, Yeni Zelanda'yı 3-1 mağlup etti ve puanını 4'e yükseltti.

HABER MERKEZİ22 Haziran 2026 Pazartesi 09:29 - Güncelleme:
Mısır, geriye düştüğü maçı 3 golle kazandı
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2026 Dünya Kupası G Grubu ikinci hafta maçında Mısır, Yeni Zelanda ile karşılaştı. Mısır, Yeni Zelanda'yı 1-0 geriden gelerek 3-1 yendi.

Yeni Zelanda, Finn Surman'ın 15. dakikada attığı golle Mısır karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Mısır'a galibiyeti getiren golleri 58. dakikada Mostafa Zico, 67. dakikada Muhammed Salah ve 82. dakikada Trezeguet attı.

Bu sonucun ardından Mısır, grupta 4 puana yükseldi. Yeni Zelanda, iki maç sonunda 1 puanda kaldı.

Mısır, gruptaki son maçında İran ile karşılaşacak. Yeni Zelanda, Belçika'ya karşı puan mücadelesi verecek.

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