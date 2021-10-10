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Spor

Mısır resmen duyurdu! Mostafa Mohamed'in durumu belli oldu

Mısır Milli Takım yetkilileri, Libya maçı öncesi Mostafa Mohamed'in durumunu açıkladı. Son maçta sakatlanan Mohamed'in probleminin ciddi olmadığını ve pazartesi günü oynanacak maça hazır olduğunu duyurdu.

10 Ekim 2021 Pazar 22:07 - Güncelleme: 10 Ekim 2021 Pazar 22:54
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Dünya Kupası Elemleri'nde deplasmanda Libya ile karşı karşıya gelecek Mısır'da teknik heyet, Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında yaşadığı sakatlık problemin ciddi olmadığını açıkladı.

Mısır Milli Takım yetkilileri, Pazartesi günü deplasmanda Libya ile oynanacak müsabaka öncesinde Mostafa Mohamed'in hazır olduğunu belirtti.

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Yapılan açıklamada Mostafa Mohamed'in 8 Ekim'deki Libya maçında ayağında problem yaşadığı ve bu nedenle acı hissettiği fakat durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Mostafa Mohamed'in görev verilmesi halinde Libya maçında forma giyebileceği açıklandı.

BU SEZON 14 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed, bu sezon 14 resmi maçta forma giyerken 2 gol 1 asistle takımına katkıda bulundu.

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