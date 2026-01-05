İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Mısır, uzatmalarda çeyrek finale yükseldi

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mısır, Benin'i uzatmalarda 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

HABER MERKEZİ5 Ocak 2026 Pazartesi 22:37 - Güncelleme:
Mısır, uzatmalarda çeyrek finale yükseldi
Afrika Uluslar Kupası son 16 turu maçında Mısır, Benin ile karşı karşıya geldi. Mısır, Benin karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mısır, 69. dakikada Marwan Attia'nın golüyle Benin karşısında 1-0 öne geçti. Benin, 83. dakikada Jodel Dossou ile 1-1'i buldu ve 90 dakika 1-1 sona erdi.

Mısır, uzatmalara giden maçta 97. dakikada Yasser Ibrahim ile 2-1 öne geçti. Mısır, 120+4. dakikada Muhammed Salah ile bir gol daha bularak Benin'i 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Mısır, Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. Benin, turnuvaya veda etti.

  • Afrika Kupası
  • Mısır Benin
  • Çeyrek Finale

