Mislav Orsic'ten Trabzonspor açıklaması: Çok çalıştım ama olmadı

Trabzonspor'dan ayrılan Hırvat golcü Mislav Orsic, Trabzonspor'daki günlerine dair açıklamalarda bulundu.

"SAKATLIK HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ"

Hırvat basınına konuşan Orsic, "İlk kez serbest bir oyuncuyum. Sanırım ayrılığın benim ve kulüp için en iyi seçenek olduğu açıktı. Bir şekilde bunun mümkün olan en kısa sürede yapılması için ısrar ettim, hatta belki de özgür olmak için kendimi riske attım. Bu hikaye sona erdi ve yeni mücadelelere doğru ilerliyoruz. Şimdi her şeyi düşünüyorum ve Trabzonspor'daki hikayemi nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Başlangıçta her şey mükemmeldi. Sakatlanana kadar her şeyden çok memnundum. Şimdi her şeyi düşünüyorum ve Trabzonspor'daki hikayemi nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Başlangıçta her şey mükemmeldi. Sakatlanana kadar her şeyden çok memnundum. Statümden, maçlardan, kulüpten, Türkiye'deki hayattan. Her şeyden. Ancak daha sonra o sakatlık başıma geldi, bu arada Bjelica ayrıldı ve durumum değişti. Sakatlıktan döndüğümde kendimi çok iyi hissetmeme rağmen hiç fırsat bulamıyordum. Neredeyse gökyüzünden diğer yeni teknik direktörün takımına düştüm. Beni tanımıyordu ve kendimi kanıtlamak zordu." dedi.

"ÇOK ÇALIŞTIM AMA OLMADI"

Bir türlü kulüpte istediği süreleri alamadığını söyleyen Orsic, "Birkaç maça çıktığımda, koçun güvenini kazandığımda ve kendimi harika hissetmeye başladığımda, ne yazık ki play-off'ları kaybedip penaltılarla Konferans Ligi'nden elendik. Avcı gönderildi ve mücadele yeniden başladı. Hiçbir sebep yoktu. Tüm görevlerimi mümkün olduğunca profesyonelce yerine getirdim. Bazı kararların sahayla ve idmanda olup bitenlerle hiçbir bağlantısı olmadığını, ancak benim hiçbir ilgim olmayan veya etkileyemeyeceğim başka şeylerle ilgili olduğunu biliyorum. Daha sonra benden özür dilediler ama bazı şeyler değiştirilemez. Sakatlıktan oynamamaya kadar her durum beni farklı etkiledi. Son birkaç ay gerçekten çok kızgın ve hayal kırıklığına uğramıştım. Kafamın içinde yüzlerce duygu dönüp duruyordu. Ama denemeye devam ettim. Durumumu değiştirmek için antrenmanlarda elimden geleni yaptım ama...Sonunda bazı şeylerin değiştirilemeyeceğini anladım. Bunların hepsi futbolun bir parçası ve böyle kabul edilmeli. Umarım artık geride kalmıştır ve yeni kulübümde daha iyi olacağım." sözlerini sarf etti.

DINAMO ZAGREB'E DÖNÜŞ

Dinamo Zagreb'e geri dönüşü hakkında konuşan Orsic, "Bu sorunun cevabı çok basit; güven duyabileceğim ve geri dönme fırsatı bulabileceğim yeni bir kulüp arıyorum. Dinamo mu? Kesinlikle evet, ama kulübün beni istemesi ve oradaki insanların Zagreb'de şampiyonluk unvanını korumalarına yardımcı olabileceğime inanması şartıyla. Sanırım beni yeterince iyi tanıyorsunuz ve sırf orada harika sonuçlar elde ettim, en iyi futbolu oynadım diye Dinamo'ya dönecek kişilerden biri olmadığımı biliyorsunuz. Bu herkese haksızlık olur ve ben de sırf bu nedenle geri dönmek konusunda kendimi rahat hissetmem." sözlerini sarf etti.

BJELICA: "NEDEN OLMASIN"

Orsic'in dönüş ihtimali hakkında konuşan Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Nenad Bjelica, "Dinamo'ya neler verdiğini biliyoruz. Geri dönmek istemesine sevindim. Konuyu değerlendireceğiz ve karar vereceğiz." dedi.