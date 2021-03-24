İSTANBUL 5°C / -2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2021 Çarşamba / 11 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,902
  • EURO
    9,4002
  • ALTIN
    439.228
  • BIST100
    1409.43
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Misli.com 3. Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu
Spor

Misli.com 3. Lig'de zirve kızıştı! İşte puan durumu

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.

AA24 Mart 2021 Çarşamba 18:03 - Güncelleme: 24 Mart 2021 Çarşamba 18:03
ABONE OL

Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta sona eren 24. haftanın ardından Diyarbekirspor liderliğini devam ettirdi.

Ligde 24. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR O G B M A Y Av. Puan
1. DİYARBEKİRSPOR24166234151954
2. BUCASPOR 192824157245143152
3. MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR24144638201846
4. OFSPOR2411853527841
5. ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR24117634231140
6. BELEDİYE DERİNCESPOR24910534211337
7. EDİRNE BELEDİYESİ PAŞ EDİRNESPOR248882929032
8. FATSA BELEDİYESPOR248881821-332
9. ARTVİN HOPASPOR248793135-431
10. 1877 ALEMDAĞSPOR2485113139-829
11. KIZILCABÖLÜKSPOR246992125-427
12. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR2465132326-323
13. PAYASSPOR2457122638-1222
14. ÇANKAYA 2464141538-2322
15. ANTALYA KEMERSPOR2456132139-1821
16. MANİSASPOR2419141641-2512

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.