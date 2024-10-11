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Spor

Mitchell Robinson'ın dönüş tarihi belli oldu

Sakatlığı nedeniyle son 6 ayda forma giyememiş olan New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın ocak ayında yeniden parkelere dönmesi bekelniyor.

11 Ekim 2024 Cuma 12:01 - Güncelleme:
Mitchell Robinson'ın dönüş tarihi belli oldu
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New York Knicks pivotu Mitchell Robinson'ın, yeni sezona Ocak ayında başlamayı hedeflediği bildirildi.

ESPN'den Shams Charania, Knicks'in, geçtiğimiz sezon yalnızca 31 maçta forma giyen Robinson'ın dönüşü konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemesinin beklendiğini söyledi.

Robinson Aralık ayında ayak bileğinden ameliyatı geçirmiş ve New York'un 76ers'a karşı oynadığı playoff ilk turu serisinde tekrar buradan sakatlanarak, Indiana Pacers'a karşı oynanan ikinci tur serisinin son altı maçını kaçırmıştı.

Knicks koçu Tom Thibodeau, sezon başında Karl-Anthony Towns ve Jericho Sims'in pivot rotasyonundaki dakikalarının çoğunu oynayacağını belirtirken, Robinson'ın savunmadaki varlığı hakkında kendisine övgüler yağdırmıştı.

Towns için takas yapmadan önce, geçen sezonun ilk beş pivotu oyuncusu Isaiah Hartenstein'ın Oklahoma City Thunder ile üç yıllığı 87 milyon dolarlık bir anlaşma imzalamasının ardından, Knicks'in pivot pozisyonundaki akıbeti önemli bir soru işareti haline gelmişti.

  • Mitchell Robinson
  • New York Knicks

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