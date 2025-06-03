Mitrovic'in menajerinden ayrılık iddialarına cevap

Aleksandar Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Zahavi, Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine yönelik haberleri yalanladı. Pini Zahavi, "Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine dair çıkan haberler doğru değil." dedi.

OSIMHEN SÖZLERİ

Al Hilal'de transfer için adı geçen Victor Osimhen ile ilgili de konuşan Zahavi, "Mitrovic için çıkan haberler Osimhen ile ilgili mi bilmiyorum ama Osimhen, Al Hilal'de olmayacak!" sözlerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki Mitrovic, 28 gol attı ve 7 asist yaptı.