İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Haziran 2025 Salı / 7 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,1306
  • EURO
    44,5786
  • ALTIN
    4218.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mitrovic'in menajerinden ayrılık iddialarına cevap
Spor

Mitrovic'in menajerinden ayrılık iddialarına cevap

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de forma giyen yıldız golcü Aleksandar Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi, oyuncunun takımdan ayrılmak istediğine yönelik haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Haber Merkezi3 Haziran 2025 Salı 19:52 - Güncelleme:
Mitrovic'in menajerinden ayrılık iddialarına cevap
ABONE OL

Aleksandar Mitrovic'in menajeri Pini Zahavi, 30 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili konuştu.

Zahavi, Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine yönelik haberleri yalanladı. Pini Zahavi, "Mitrovic'in Al Hilal'den ayrılmak istediğine dair çıkan haberler doğru değil." dedi.

OSIMHEN SÖZLERİ

Al Hilal'de transfer için adı geçen Victor Osimhen ile ilgili de konuşan Zahavi, "Mitrovic için çıkan haberler Osimhen ile ilgili mi bilmiyorum ama Osimhen, Al Hilal'de olmayacak!" sözlerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Al Hilal'de geride kalan sezonda 36 maçta süre bulan 30 yaşındaki Mitrovic, 28 gol attı ve 7 asist yaptı.

  • Mitrovic
  • Al Hilal
  • Pini Zahavi

ÖNERİLEN VİDEO

Market sırasında anneyi hedef aldı! Çocuklarının yanında acımasızca yumrukladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.